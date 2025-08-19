İş Kazası Nedeniyle Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI VE AĞIR YARALANMA

Eskişehir’de çalıştığı fabrikada makineye sıkışan 33 yaşındaki işçi, yaşadığı ağır yaralanmanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet yürüten bir metal ve plastik parça üretim fabrikasında dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Çalıştığı makinaya sıkışan Kutluay Gümüş isimli işçi, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda kurtarıldı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Gümüş’ün yoğun bakımda tedavisine dün akşam başlanmıştı. Ancak bu sabah saatlerinde kötü bir haber geldi ve genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, iş güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getiriyor.