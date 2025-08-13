İş Kazası Üzerine Kapsamlı İnceleme Başlatıldı

İŞ KAZASI AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde yaşanan iş kazası hakkında bilgi verdi. Üstün, “Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İŞ KAZASININ DETAYLARI

Açıklamasında, THY İletişim Başkanı Üstün, “İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.