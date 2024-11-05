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İş Makinalarıyla Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

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OLAYIN GERÇEĞİ

Sakarya’nın Pamukova ilçesindeki Kçakaya Mahallesi’nde, İstanbul Pendik’ten gelerek burada kamyon ve paletli iş makinesi kiralayan R.Ç. (60), A.E. (48), O.A. (42) ve R.K. (44), jandarma tarafından kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 1 paletli iş makinesi, 1 kamyon ve bir ticari araca el koydu.

İDDİALAR VE ELE GEÇİRILENLER

Kaçak kazı sırasında yakalanan 4 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi. Olay yerinde yapılan aramada, kazı alanında Arapça yazılarla yazılmış kurşun levhalar da bulundu. Şüphelilerin, kendilerini bölgeye getiren bir arkadaşları olduğunu ve kazıda ne aradıklarını bilmediklerini ifade ettikleri öğrenildi.

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