İş Makinesiyle Kurtarılan İnek BATMAN

İNEK KUYUDAN KURTARILDI
Batman’ın Kozluk ilçesinde 7 metre derinlikteki su kuyusuna düşen inek, iş makinesine bağlı halatla kurtarıldı. Bekirhan beldesinde otlanan inek, dikkatsizlik sonucu kuyunun içine düştü.
VATANDAŞLARDAN YARDIM
İneğin kuyuda mahsur kaldığını gören sahibi, çevredeki insanlardan yardım istedi. Olay yerine gelen vatandaşlarla birlikte inek, iş makinesine bağlı halat kullanılarak yaklaşık 3 saat süren bir çaba sonucunda kurtarıldı. Ekipler, ineği sağlıkla sahibine teslim etmeyi başardı.