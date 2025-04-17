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İş Sağlığı Ve Güvenliği Toplantısı Yapıldı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale gelen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nde bir toplantı düzenlendi. Toplantı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi ve müdürlükte görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, mevcut durum ile alınması gereken önlemler hakkında sunum yaptı.

YENİ UYGULAMALAR VE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum ve kuruluşların yöneticileri ve ilgili personel katılım sağladı. Kurul toplantısında, çalışanların güvenliğini artırmak amacıyla yeni uygulamalar ve tedbirler gündeme alındı. Bu tür toplantıların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırarak, gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağladığı belirtildi.

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