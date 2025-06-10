İş Sanat, Çocuk Atölyeleri Düzenliyor

ETKİNLİK DETAYLARI

İş Sanat, “Çocuk Atölyeleri” ile minik sanatseverleri 14 ve 21 Haziran tarihlerinde İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde bir araya getiriyor. Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için özel olarak hazırlanmış yaratıcı sanat atölyeleri, heykel sanatçısı ve akademisyen Prof. Dr. Rahmi Aksungur’un “Retrospektif” sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.

ATÖLYE PROGRAMLARI VE ZAMANLARI

Çocuklar, rehber eşliğinde sergiyi gezip, heykel sanatındaki malzeme çeşitliliğini ve sanat eserleriyle mekanın etkileşimini keşfedecekler. Bu öğretici deneyimin ardından, çocuklar gözlemledikleri eserlerden ilham alarak kendi tasarımlarını ortaya koyacak. Etkinlik programı, 4-5 yaş grubundaki çocuklar için 14 Haziran 15.30’da, 6-9 yaş grubundaki çocuklar için ise 14 Haziran 11.00 ve 21 Haziran 15.00’te, 8-12 yaş grubundaki çocuklar için 14 Haziran 13.30 ve 21 Haziran 12.00’de “Şehrimizi Güzelleştirelim: Çocuklarla Tasarım Atölyesi”, “Rahmi Aksungur’dan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi” ve “Bilmecelerle Heykel Avı” başlıklı programlarla gerçekleştirilecek.