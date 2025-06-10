İş Sanat, Çocuk Atölyeleri Düzenliyor

ETKİNLİK DETAYLARI

İş Sanat, 14 ve 21 Haziran tarihlerinde minik sanatseverlerle “Çocuk Atölyeleri”ni gerçekleştiriyor. Bu atölyeler, heykel sanatçısı ve akademisyen Prof. Dr. Rahmi Aksungur’un “Retrospektif” sergisine ev sahipliği yapan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde düzenleniyor. İki farklı tarihte farklı yaş gruplarındaki çocuklar için tasarlanan yaratıcı sanat etkinlikleri, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

SUNULAN PROGRAMLAR

Çocuklar, sergiyi rehber eşliğinde gezerken heykel sanatındaki malzeme çeşitliliği ve sanat eserleri ile mekan arasındaki ilişkiyi inceleyecek. Gezi sonrasında, inceledikleri eserlerden ilham alarak kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı bulacaklar. Etkinlik takvimine göre, 4-5 yaş aralığındaki çocuklar 14 Haziran 15.30’da, 6-9 yaş aralığındaki çocuklar 14 Haziran 11.00 ve 21 Haziran 15.00’te, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar ise 14 Haziran 13.30 ve 21 Haziran 12.00’de “Şehrimizi Güzelleştirelim: Çocuklarla Tasarım Atölyesi”, “Rahmi Aksungur’dan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi” ile “Bilmecelerle Heykel Avı” programları aracılığıyla buluşacak.