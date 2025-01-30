İş Yatırım, Garanti BBVA İçin “Al” Tavsiyesini Korudu

İŞ YATIRIM, GÜÇLÜ KARLILIK BEKLENTİSİYLE HİSSE HEDEFİNİ KORUDU

İş Yatırım, Garanti BBVA (GARAN) hissesi için belirlediği 182 TL hedef fiyatını ve “al” tavsiyesini devam ettiriyor. Bankanın 2024 yılını güçlü kârlılıkla tamamlayacağı ve 2025 yılı için enflasyonun üzerinde büyüme beklentisi dikkat çekiyor.

2024 YILI STRATEJİK BAŞARILARLA DOLU

Garanti BBVA, 2024 yılının son çeyreğinde 25,2 milyar TL net kâr açıklıyor. Yıl genelinde net kârını %17 artırarak 92 milyar TL’ye taşıyarak önemli bir başarı gösteriyor. %33 seviyesindeki özkaynak kârlılığı ile sektördeki konumunu güçlendiriyor. Güçlü Türk Lirası kredi ve mevduat yapısı sayesinde, istikrarlı bir performans sergiliyor.

2025 İÇİN TEMKİNLİ BEKLENTİLER

Banka, 2025 yılında TL kredilerde enflasyonun üzerinde bir büyüme hedefliyor. Aynı zamanda döviz kredilerinde düşük çift haneli artış bekleniyor. Swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjında 300 baz puanlık bir iyileşme öngörülüyor. Net risk maliyetinin ise 200-250 baz puan aralığında olacağı tahmin ediliyor. İş Yatırım, bankanın yıl sonunda özkaynak kârlılığını %35 seviyesinde gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

KOMİSYON GELİRLERİ YÜKSELİYOR

Garanti BBVA’nın 2024 yılı son çeyreğinde komisyon gelirleri çeyreklik bazda %12, yıllık bazda ise %131 artmış durumda. Bu artışta, kredi kartı komisyonları ve tüketici kredilerindeki büyüme önemli bir rol oynuyor. 2025 yılında faiz oranlarının düşmesiyle komisyon gelirlerindeki artışın hız kaybedebileceği öngörülse de, yine de enflasyonun üzerinde bir büyüme bekleniyor.