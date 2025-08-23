İş Yerinde Kedi Saldırısı Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Geçtiğimiz günlerde Laleli Ordu Caddesi’nde yer alan bir iş merkezinin önünde ilginç bir olay meydana geldi. Bu bölgede esnaf tarafından sahiplenilen ‘Muhtar’ isimli kedi, iş yerinin önünde bulunduğu sırada, sahibiyle birlikte yürüyen bir köpeğe saldırdı. Çevredeki insanlar, köpeğin üzerine atlayan Muhtar’ı durdurmakta zorlandı ve köpeğin sahibi zor anlar yaşadı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

MUHTAR’IN DAVRANIŞI ŞAŞIRTTI

Bu durum, özellikle iş merkezi esnaflarından Ayhan Sarı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Sarı, “Muhtar iki yıldır burada var ama sürekli gel-git yapıyor. Tüm mağazalar Muhtar’ı tanıyor, hepimiz biliyoruz. Geçen gün bir turist burada geçti. Yanında küçük bir süs köpeği vardı ve Muhtar birden agresifleşti, saldırmaya başladı. Normalde böyle bir şey yapmazdı. Kadın köpeği aldı, yukarı kaldırdı ama kedi üstüne çıktı. Gerçekten şaşırdık çünkü Muhtar, agresif bir kedi değil; çok uysal ve sevecen bir kedi, herkes onu sever. Hiçbir şekilde saldırmaz. Ama o gün ne olmuşsa, kendisini korumaya çalıştı. Köpeğe bir şey olmadı, sahibi zamanında müdahale etti. Biz sadece Muhtar’ın böyle bir davranış sergilemesine hayret ettik. Şu an her ikisi de iyi.” ifadelerini kullandı.

KEDİYİ AYIRMAYA ÇALIŞAN ESNAF

Olay anında orada bulunan Enes Sarı da Muhtar’ı ayırmaya çalıştığını belirtti. “Olay sırasında burada bekliyordum. Kadın köpeğiyle geçerken kedi bir anda hırladı, dişlerini gösterdi ve pençelerini çıkardı. Ardından saldırdı. Refleksle ayırmaya çalıştım ama olayın gürültülüğünden dolayı başarılı olamadım. ‘Muhtar’ buranın kedisi ve biz bakıyoruz. Neyse ki kadına bir şey olmadı. Daha önce hiç böyle bir davranış sergilememişti, o güne özel hırçınlaştı.” dedi.