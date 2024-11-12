İş Yerlerinde Kayıt Dışı İstihdam Denetimi

DENETİM RAPORU AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekim ayı itibarıyla 100 bin 500 iş yerinin denetlendiğini açıkladı. Bu denetim sürecinde, 17 bin 284 kayıtdışı çalışanın ve 67 bin 398 sahte sigortalının tespit edildiği görüldü. Bu bulgular doğrultusunda idari para cezası da uygulandığı bildirildi.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklama ile kayıt dışı istihdamla mücadeleye devam ettiklerini vurguladı. Gerekli önlemleri alarak her türlü usulsüzlükle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu süreç, iş gücü piyasında düzeni sağlamak ve işçilerin haklarını korumak için büyük önem taşıyor.

Bakan, gelecek dönemde denetimlerin artırılacağını ve kayıt dışı istihdamın daha etkin bir şekilde engelleneceğini ifade etti. Ayrıca, bu uygulamaların sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için temel teşkil ettiğini söyledi.