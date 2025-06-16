İsa E. İçin Yakalama Kararı Çıktı

İSA E. HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Adana’da cinsellikle ilgili paylaşım yaptığı iddia edilen 2 genci sopayla dövüp, adli kontrol şartıyla serbest kalan ardından mahalledeki A.B.’yi de sopayla darbettiği tespit edilen İsa E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Yaklaşık bir aylık bir hadise; görüntünün çekilip, yayılması neticesinde haberdar olduğumuz bir konu. Önce 2 gencin darbedilmesiyle gündeme geldi. Şüpheli tespit edildi, gözaltına alındı ve adliyeye çıkarıldı. Burada sopayla darbetmenin, hayati tehlike barındırmaması nedeniyle adli kontrol kararı verildi. Sonrasında da muhtemelen aynı günlerde bir de yaşlı bir kişiyi darbettikleri anlaşılıyor.” şeklinde bilgi verdi.

POLİS ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Köşger, “Tekrar bakıldığında şüphelinin gizlendiği anlaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor. Polis henüz yakalayamadı ancak gereken arama çalışması sürüyor. Yakalanacak ve sonrasında adli mercilere sevk edilecek.” dedi.