İsa G., Oğlunu Tüfekle Vurdu

Olayın Gerçekleştiği Yer

İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, 77 yaşındaki İsa G., tartıştığı oğlu 43 yaşındaki Mehmet G.’yi tüfekle göğsünden vurarak öldürdü. Tüfekle gerçekleştirilen saldırı, saat 13.00 sularında, Yeniceköy Mahallesi’ndeki evde yaşandı. İsa G. ile oğlu Mehmet G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın Alevlenmesi

Tartışmanın büyümesi üzerine İsa G., evdeki tüfeği alarak oğlunu göğsünden vurdu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Mehmet G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası Mehmet G.’nin cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gözaltı İşlemleri

Jandarma ekipleri, olayın faali İsa G.’yi gözaltına aldı. Bu olay, ailenin içinde yaşanan çatışmaların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.