İsa Kaplan Çöpte İnsan Kafatası Buldu

İNSAN KAFATASI BULUNDU

ADANA’da, apartman görevlisine ait çöpte bulunan insan kafatasının, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde çalışan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S. tarafından, evde temizlik yapan eşi G.I.S. tarafından atıldığı anlaşıldı. Üniversite yıllarında Hatay’daki bir mezarlık görevlisinden eğitim amacıyla kafatasını alan Dr. G.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 9 Mayıs saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Apartman görevlisi İsa Kaplan, topladığı çöpleri Mavi Bulvar’daki konteynerin yanına dökmek amacıyla gittiğinde, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. paniğe kapılan Kaplan, durumu güvenlik görevlisine bildirdi. Olay yerine gelen inceleme ekibi, kafatasını Adana Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

POLİSE GİTTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda kafatasının bulunduğu çöp poşetinin Dr. G.S.’nin eşi G.I.S. tarafından atıldığı belirlendi. G.S.’nin bu sırada Van’daki bir seminerde olduğu öğrenildi. Kentine döndükten sonra haberleri duyan G.S., emniyete başvurdu.

GEÇMİŞİ VE İFADESİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesine giden G.S., eğitim amaçlı bir mezarlık görevlisinden kafatasını almış. Evinde uzun yıllardır bulundurduğu kafatasının kime ait olduğunu bilmediğini ifade eden G.S., “Eğitim amaçlı kullandım. Gelecek öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum” dedi. Adli Tıp Kurumu’nda kafatası üzerinde inceleme devam ediyor.