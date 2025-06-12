İsa Küçük, Nihat Yalçın’ı Ziyaret Etti

BARTIN KIZILAYINA ZİYARET

Bartın’da Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, yaklaşık üç ay önce Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanlığı’na seçilen Nihat Yalçın’ı ziyaret etti. Bu ziyaret, iki yıl kadar önce Gaziantep’in Nizip ilçesinden Bartın’a atanan Küçük’ün yapmış olduğu ilk resmi ziyaretlerden biri oldu. 22 Mart 2025 tarihinde göreve başlayan Başkan Yalçın’ı, yeni hizmet binasının inşaatında sona gelindiği bir sırada gerçekleştirdi.

KIZILAY YALÇIN’I KAPIDA KARŞILADI

Kızılay Başkanı Nihat Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Müdür Küçük’ü kapıda karşıladı. Ziyaret sırasında Müdür Küçük, Başkan Yalçın ve ekibine hayırlı olsun dileklerini iletti ve görevlerinde başarılar diledi. Yalçın, ziyareti için Küçük’e teşekkür ederek, yeni hizmet binasındaki çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında detaylar paylaştı.

Bu buluşmada, Kızılay’a yapılabilecek destekler ve birlikte gerçekleştirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, iki kurum arasında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.