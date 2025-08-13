İsa Şahin, DÜZCE’de ölü bulundu

İSA ŞAHİN’İN ÖLÜ BULUNMASI

Düzce’de, uzun bir süre yakınlarıyla iletişim kuramayan İsa Şahin, evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Şahin’in vücudunda darp izleri tespit edildi.

ŞÜPHELİ KAÇIŞ GİRİŞİ

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Şahin’in evinde yapılan inceleme sırasında, ev arkadaşı olan yabancı uyruklu bir kişi, polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Bir kadının şüphelinin kaçtığı yönü tarif etmesiyle, şüpheli yakalandı ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şahin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.