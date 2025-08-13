Haberler

İsa Şahin, DÜZCE’de ölü bulundu

İSA ŞAHİN’İN ÖLÜ BULUNMASI

Düzce’de, uzun bir süre yakınlarıyla iletişim kuramayan İsa Şahin, evinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Şahin’in vücudunda darp izleri tespit edildi.

ŞÜPHELİ KAÇIŞ GİRİŞİ

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Şahin’in evinde yapılan inceleme sırasında, ev arkadaşı olan yabancı uyruklu bir kişi, polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Bir kadının şüphelinin kaçtığı yönü tarif etmesiyle, şüpheli yakalandı ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şahin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

