İsa Şahin, evinde ölü bulundu

Olay, 13 AĞUSTOS TARİHİNDE YENİ MAHALLEDE GERÇEKLEŞTİ

Yakınları tarafından uzun süre haber alınamayan İsa Şahin, evinde ölü olarak bulundu. Olay yerine giden polis ekibi, yaptığı incelemede Şahin’in vücudunda kesikler ve darp izleri tespit etti. Polis, evde inceleme yaparken, olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir yabancı uyruklu kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti ve bu kişi yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

SÜREÇTE ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın olduğu bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Olay anında evden çıktığı belirlenen Emre Kaşık, polis tarafından annesinin evinde saklanırken yakalandı. Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki ifadesinde “İsa Şahin ile birlikte alkol aldık, ardından tartıştık ve bunun sonucunda cinayet işledim” dedi. İfadesinin ardından yakalanan yabancı uyruklu kişi serbest bırakılırken, Emre Kaşık ise işlemleri tamamlanarak tutuklandı.