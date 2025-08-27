İsa Tuzcu, Yürüyüşte Araç Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

İSA TUZCU’NUN AĞIR YARALANMASI

Denizli Acıpayam ilçesinde sabah yürüyüşü yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu 80 yaşındaki emektar doktor İsa Tuzcu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tuzcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Uzun yıllardır doktorluk yapan İsa Tuzcu, iki arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıktı. TOKİ yol güzergahında yürüyen Tuzcu, yürüyüş sırasında bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle Tuzcu, olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar tarafından acil yardım için ihbar edildi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, İsa Tuzcu’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Tuzcu kurtarılamadı. Öte yandan, otomobiliyle Tuzcu’ya çarpan sürücü, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.