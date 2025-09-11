İsabey Üzümünde Hasat Dönemi Başladı

İSABEY ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMDE HASAT SEZONU BAŞLADI

Denizli’nin Çal ilçesine özgü olan coğrafi işaretli İsabey çekirdeksiz üzümde hasat dönemi başladı. Üreticiler, bu üzümün tat oranı ve kalitesinin diğer türlerden ayrıldığını ifade ediyor. Çal ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen İsabey çekirdeksiz üzümü hasat ediliyor.

ÜRETİCİLERİN İFADELERİ

Üzüm üreticisi ve ziraat mühendisi Mehmet Selçuk, bağlarından elde ettiği kaliteli üzümlerle yerel üretimi yaşatmaya devam ediyor ve aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlıyor. İsabey çekirdeksiz üzümü, hem sofralık tüketimde hem de kurutmalık olarak tercih ediliyor. Bu üzüm türü, özellikle doğal tatlılığı ve dayanıklılığıyla tanınıyor, bu nedenle üreticilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Ayrıca, bölge halkı tarafından uzun yıllardır yetiştirilen İsabey üzümünün coğrafi işaretli ürün olarak tanıtılması ve korunması, yerel tarımın geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.

MEHMET SELÇUK’TAN AÇIKLAMALAR

İsabey Mahallesi’nde üzüm yetiştiriciliği yapan Mehmet Selçuk, “Bu üzüm 2006 yılında coğrafi işaret aldı. Konumu ve rakımı itibarıyla tat oranı oldukça yüksek. Diğer çekirdeksiz üzümlerden ayıran özelliği bu. Biz de bu üzümü yaşatmaya çalışıyoruz. Bağcılık yapıyoruz, üretimimizin çoğu İsabey çekirdeksiz üzümü. Güzel bir şekilde bakımını yapıyor, köyde üretimi sürdürüyoruz” diyor.