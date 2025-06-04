İşbirliği Protokolü İmzalandı. İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları Geliştirilecek

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Yargıda Birlik Derneği ile Sakarya Üniversitesi arasında, “Türk Devletleri Teşkilatında İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Dair Politikaların Geliştirilmesi” konusunda bir işbirliği protokolü imzalandı. Dernekten verilen bilgiye göre, üniversitenin Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından tasarlanan proje ile Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, ortak tarihi ve kültürel geçmişten yararlanarak, özgün bir insan hakları anlayışı ve buna uygun bir mekanizma oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirilecek. Proje, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlarla kazandığı birikimi, mevzuat altyapısını ve kurumsal kapasitesini “Daha Adil Bir Dünya” hedefi doğrultusunda kullanmayı amaçlıyor.

ETKİLİ İSTİŞARE ORTAMI KURULACAK

Proje çerçevesinde, Türk devletleri arasında etkili bir istişare ortamı sağlamak amacıyla, alanında uzman akademisyenler ile karar vericiler ve uygulayıcıların katılımıyla çeşitli çalışmalar düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca, proje kapsamında şimdiye kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun yanı sıra Ankara 2 Nolu Barosu ile de işbirliği protokolü imzalandı. Bu çerçevede Ankara 2 Nolu Barosu, Türk Dünyası Hukuk İşbirliği Komisyonu ile projede yer alacak.

PROJENİN KATKILARI VURGULANDI

İşbirliği protokolüne ilişkin görüş bildiren Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde hukuki işbirliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. “Dilde, fikirde ve işte birlik” ilkesi doğrultusunda ortak bir hukuk mekanizması ile Türk ve Türk soyluların hak ve menfaatlerinin korunmasını hedeflediklerini belirten Kırmaz, “Yargıda Birlik Derneği, Türk yargısının tecrübe ve birikimi ile proje hedeflerine katkı sağlayacak. Akademisyenlerin, hukuk uygulayıcılarının ve karar alıcıların yapacağı ortak değerlendirmeler, hukuk düşün dünyasına katkı sağlayacak, Türk dünyasının geleceğine değer katacak.” şeklinde konuştu.