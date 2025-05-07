İşbirlikleri Gelişiyor, İyi İlişkiler Kuruluyor

ÖZBEKİSTAN’DA BAKANLIK GÖRÜŞMELERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Özbekistan’da değerlendirmelerde bulundu. Taşkent’te, parlamento üst kanadı olan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile bir görüşme gerçekleştirdi. Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ın katıldığı bu görüşmede Işıkhan, Özbekistan’ın “komşu bir ülke” olarak ortak tarih, dil, inanç ve kültür açısından yakın ilişkilere sahip olduğunu ifade etti. Ülkenin zengin tarihi ve dinamik nüfusunu, doğal kaynaklarını ve stratejik konumunu dikkate alarak Özbekistan’a özel bir önem atfettiklerinin altını çizdi.

İLİŞKİLERİN DERİNLEŞMESİ VE DESTEK VURGUSU

Işıkhan, Türkiye’nin tüm kurumlarıyla Özbekistan’ın kalkınmasına destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile bu desteklerin sağlandığını vurguladı. “Özbekistan’ın sürdürmekte olduğu reform ve kalkınma sürecini yakından takip ediyor ve destekliyoruz” diyerek, yoksulluğu azaltma hedeflerine destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca, “kardeşlik hukukuna dayalı kapsamlı stratejik ortaklık” çerçevesinde ilişkilerin geliştiğini belirtti. Işıkhan, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yakında Özbekistan’ı ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

ORTAK PROJELER VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Özbekistan’a yapılan ziyarette, iki ülke arasında çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında tecrübe paylaşımının önemine değindi. Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) uluslararası alanda dikkat çeken bir yapı haline geldiğini belirten Işıkhan, Özbekistan’ın TDT’nin kurumsallaşmasına yaptığı katkıları takdir ettiklerini vurguladı.

TÜRK-ÖZBEK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Senato Başkanı Narbayeva, Türk ortaklarla olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkiye’nin, Özbekistan için en yakın dost ülkelerden biri olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda yoğun bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Narbayeva, Cumhurbaşkanları arasındaki sıcak ilişkilerin bu gelişmelere yansıdığını ifade etti. Ayrıca İstanbul’da yapılan görüşmelerde imzalanan belgelerle ilgili olarak, bu belgelerin uygulanmasını denetleme hususunda uzlaşmaya varıldığını belirtti. Narbayeva, Işıkhan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıkları arasında ortak projeler yürütülmesi gerektiğini vurguladı.