İşçi Asansör Boşluğuna Düştü, Yaralı

İŞCİ DENGESİNİ KAYBEDİP ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Avcılar’da meydana gelen bir olayda, inşaat sektöründe çalışan bir işçi, dengesini kaybederek iki kat yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, hastanede tedavi altına alındı. Kaza, Gümüşpala Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Üç katlı binanın birinci katında inşaat işçisi olarak görev yapan 50 yaşındaki Ümit Kılıç, asansör boşluğunun yakınında çalışırken dengesini kaybederek bodrum katına düşmüş oldu.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE YAPILDI

İki kat yukarıdan asansör boşluğuna düşen işçi, ağır yaralanarak çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri hızla ulaştı. İtfaiye ekibi, işçiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansa alınan Ümit Kılıç, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren işçinin bilincinin açık olduğu öğrenildi.