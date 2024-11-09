İşçi Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

İNŞAATTA TRAJİK KAZA

İzmir’in Buca ilçesinde inşaatı devam eden 6 katlı bir binanın 5’inci katında balkon üzerinde yapılan çalışma sırasında çökme meydana geldi. Bu talihsiz olay sonucunda, balkonun yüksekliğinden yere düşen 39 yaşındaki işçi, yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Olay anında işçinin düşmesi, çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri intikal etti. Ancak, işçinin başına aldığı darbeler nedeniyle kurtarılamadığı belirtildi. Profesyonel ekipler, çökme sebebini araştırmak için incelemelere başladı.