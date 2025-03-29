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İşçi Cam Silerken Deprem Anı Yaşadı

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TEHDİT ANINDA YAŞANANLAR

Bangkok’ta dikkat çeken bir an, bir gökdelenin camlarını silen bir işçi tarafından yaşandı. Deprem sırasında yüksek bir noktada asılı kalan işçi, binanın sarsılmasıyla birlikte havuzun su seviyesinin yükseldiğine tanıklık etti. Suların binaya doğru akmaya başlamasıyla işçi, tehlikeli anlar yaşamıştı.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN BİRİ

O anlar, kaydedilen bir kamera görüntüsüne yansıdı. Dışarıda izleyenler için bu bir video karesi olarak kalırken, içerideki işçinin yaşadığı korku dolu bekleyiş yalnızca bir yansımaydı.

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