İşçi, Doğal Gaz Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

İŞÇİ DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEDE
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir işçi, doğal gazdan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlçede bir iş yerinde tesisat döşeyen 21 yaşındaki D.I’nın rahatsızlanmasının ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvuruldu.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Doğal gaz zehirlenmesi ihtimali üzerine bölgeye polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri D.I’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastayı Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü. D.I’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.