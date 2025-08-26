Haberler

İşçi, Doğal Gaz Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

İŞÇİ DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEDE

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir işçi, doğal gazdan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlçede bir iş yerinde tesisat döşeyen 21 yaşındaki D.I’nın rahatsızlanmasının ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvuruldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Doğal gaz zehirlenmesi ihtimali üzerine bölgeye polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri D.I’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastayı Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü. D.I’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorum’da 5 ev zarar gördü

Çorum'un Kale Mahallesi'nde çıkan yangında beş ev hasar gördü, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kundaklama olasılığı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Haberler

Kayseri’de Hırsızlıkta Yüzde 61 Azalma

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Odası toplantısında evden hırsızlık oranının yüzde 61 azaldığını duyurdu. Bu gelişme, şehrin güvenlik durumunu olumlu yönde etkiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.