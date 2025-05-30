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İşçi Halatla Havada Asılı Kaldı

TEKNOLOJİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Mersin’de bir inşaatta yaşanan olayda, iskele halatının kopmasıyla ölüm tehlikesi yaşayan işçi, emniyet halatı sayesinde havada asılı kalarak hayatını kurtardı. O korkutucu anlar cep telefonlarıyla kaydedildi ve izleyenler için oldukça endişe verici bir tablo ortaya çıktı. Olay, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde inşaat halindeki 10 katlı bir binada gerçekleşti.

TEHLİKELİ DURUMDA YARDIM BEKLEME

Edinilen bilgilere göre, 6. katta çalışan bir işçi, halatın ansızın kopması sonucu metrelerce yükseklikte asılı kaldı. Emniyet halatının bağlı olduğu işçi, 5. kat seviyesinde dakikalarca yardım bekledi. Bir süre sonra halatın aniden gevşemesi ile işçi hızla aşağı kaydı. Neyse ki, 1. kat seviyesine geldiğinde halat onu yeniden durdurmayı başardı. Olayda büyük bir panik vardı ancak işçi yara almadan kurtuldu.

PANİK ANLARI CEP TELEFONUNDA

Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde işçinin havada asılı kaldığı ve çevredekilerin panik içinde yardım etmeye çalıştığı anlar açıkça görünmektedir. Bu durum, inşaat güvenliği konusunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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