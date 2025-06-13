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İşçi, Makineye Sıkıştı, Kurtarıldı

KURTARMA ANINI KAMERA GÖRÜNTÜLEDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, temizlemek amacıyla talaş emici makinesinin içine giren işçi, bu makinenin çalışan kısmı tarafından sıkıştı. Olay, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 23. Mobilya Sokak’ta bulunan bir mobilya imalathanesinde gerçekleşti. Suriye uyruklu Mahmud İ. (29), temizlik işini yapmak üzere makinenin içerisine girdi. Ancak aniden çalışan makine, işçiyi içine çekti.

İşçinin bacakları makineye sıkıştığında, olay anında yanında bulunan arkadaşları hemen makineyi kapattı. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda bacakları sıkışan işçi kurtarıldı. Yaralı, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis tahkikata başladı.

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