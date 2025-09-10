Haberler

İşçi Merdivenden Düşerek Yaralandı

İŞÇİ YARALANDI

Eskişehir’de bir inşaatta çalışan işçi, çuval taşırken merdivenlerden düşerek kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Olay, 11.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta yaşandı. Alınan bilgilere göre, O.Ş. isimli işçi, merdivenlerde çuvalları taşırken dengesini kaybetti ve yuvarlanarak düşüş yaşadı.

KAZA SONRASI YARDIM

Düşme sonucu kafasını beton zemine çarpan işçi, çevredeki diğer inşaat işçileri tarafından hemen yardım aldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kafa travması geçirdiği tespit edilen yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ve tedavi altına aldı.

OLAY YERİ İNCELEME

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanın gerçekleştiği alanda gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Alanya’da Tünelde 8 Araç Kaza Geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tünelde gerçekleşen zincirleme kaza sonucunda 10 kişi yaralandı ve trafik 3 saat boyunca hareket etmedi. 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Haberler

Zonguldak’ta Meclis Toplantısı Yapıldı

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 2026 bütçesi ve yatırımlarını ele aldığı toplantıda, köylerdeki yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.