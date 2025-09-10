İşçi Merdivenden Düşerek Yaralandı

İŞÇİ YARALANDI

Eskişehir’de bir inşaatta çalışan işçi, çuval taşırken merdivenlerden düşerek kafa travması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Olay, 11.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta yaşandı. Alınan bilgilere göre, O.Ş. isimli işçi, merdivenlerde çuvalları taşırken dengesini kaybetti ve yuvarlanarak düşüş yaşadı.

KAZA SONRASI YARDIM

Düşme sonucu kafasını beton zemine çarpan işçi, çevredeki diğer inşaat işçileri tarafından hemen yardım aldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kafa travması geçirdiği tespit edilen yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ve tedavi altına aldı.

OLAY YERİ İNCELEME

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanın gerçekleştiği alanda gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.