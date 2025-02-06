İşçi Sayısı Deprem Öncesini Aştı

İŞÇİ SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2022 yılı aralık ayında 1 milyon 888 bin 625 sigortalı işçi bulunurken deprem bölgesinde, 2024 yılı kasım verilerine göre 1 milyon 936 bin 412’ye yükselmiştir. Bu da bize, işçi sayısının deprem öncesi sigortalı sayısının da üstüne çıktığını göstermektedir.” dedi. Işıkhan, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Caddesi’nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, ülkenin tarihin en büyük afetlerinden birinin yaşandığını hatırlattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili, 124 ilçeyi olumsuz etkilediğini belirten Işıkhan, “Depremde 53 binden fazla canımızı yitirdik, 107 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Bu büyük acının içinde bizi ayakta tutan en önemli şey milletimizin eşsiz dayanışması oldu” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNE YÖNELİK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPILDI

Işıkhan, deprem bölgesinin hükümetlerinin öncelikli gündem maddesi olduğunu vurguladı ve şehirleri sadece binalarla değil, ekonomisiyle, istihdamıyla, sosyal yaşamıyla daha güçlü şekilde ayağa kaldırmak için bir arada olduklarını ifade etti. “Her bakanlığımız, her kurumumuz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesi için çok önemli icraatlarda bulunduk. Çalışma hayatı kapsamında, TYP kapsamında depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkanı sağlandı.” açıklamasını yapan Işıkhan, “Bu programlara toplam 15 milyar lira kaynak ayırdık. Kısa çalışma ödeneği ile 111 binden fazla çalışanımıza toplam 1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL GÜVENLİK ALANINDAKİ HİZMETLER

Işıkhan, sosyal güvenlik alanında da önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. “Depremzedelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının sağlandığını, genel sağlık sigortası kapsamında ilaç ve muayene katılım paylarının kaldırıldığını” söyleyen Işıkhan, “Deprem bölgelerinde mücbir sebep hali uzatılarak işverenlerimiz ve sigortalılarımız için ek kolaylıklar sağladık. Son olarak deprem bölgesi için mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025’e kadar uzattık.” şeklinde konuştu.

GELECEK NESİLLERE GÜVENLİ ŞEHİRLER BIRAKMAK GEREKEN BİR GÖREV

Işıkhan, deprem bölgesinde hayatın yeniden canlandığını, istihdamın arttığını ve şehirlerin daha güçlü hale geldiğini dile getirdi. “Bu acıyı umuda dönüştürmek, yaşadıklarımızdan ders almak, gelecek nesillere daha sağlam bir toplum ve güvenli şehirler bırakmak hepimizin görevi.” diyen Işıkhan, “Bu zor günleri birlikte atlattık, birbirimize omuz vererek yeniden ayağa kalktık. Devletimiz, kısa bir süreliğine değil, hayat tamamen normale dönene kadar bu bölgede olmaya devam edecektir. Allah, bir daha böyle felaketleri ülkemize, milletimize yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kacır, Işıkhan ve Yumaklı, basın toplantısı öncesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.