İşçi, Tazminat İçin Gittiği Yerde Öldürüldü

ÇALIŞAN ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul’da bir işçi, tazminatını almak üzere Çalık Holding’in Şişli binasının önüne gittiği sırada bir grup tarafından darp edilerek yaşamını yitirdi. Erol E. isimli bu vatandaş, 10 yıldır beklediği 7 milyon lira tutarındaki tazminatını talep etmek amacıyla Çalık Holding’in önüne gitti.

SİLAHLA TEHDİT VE DARP OLDU

Eğrek, tazminat talebi sırasında tansiyonunun yükselmesiyle kafasına silah dayadı. Bu esnada, Çalık Holding’in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi, Erol E.’nin elindeki silahı alarak onu darp etti. Darp edilen Erol E., fenalaşarak yere yığıldı ve hemen Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen Erol E. yaşamını yitirdi. Bu olay, tazminat talepleri için şirket binaları önünde yaşanan tartışmaların ve gerginliklerin ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğine dair çarpıcı bir örnek oldu.