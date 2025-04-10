İşçi Ziyareti Gerçekleşti. Geçmiş Olsun

İŞÇİLERİ ZİYARET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı’nda gerçekleşen kazada yaralanan işçileri ziyaret etti. Bakan Işıkhan, kazanın ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralı maden işçilerini ziyaret amacıyla hastaneye geldi.

BERABER ZİYARET

Işıkhan’a bu ziyaretinde, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay eşlik etti. Ziyaret sırasında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Işıkhan, yaşanan kazanın detaylarına da yer verdi. “Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı’nda yaşanan elim kaza sebebiyle yaralanan maden işçisi kardeşlerimizi tedavi gördükleri Etlik Şehir Hastanesi’nde Ankara Milletvekilimiz Sayın Asuman Erdoğan, Bartın Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Aldatmaz ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay ile birlikte ziyaret ettik” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Işıkhan, ziyaret sırasında maden işçilerine acil şifalar dilerken, “Allah’tan acil şifalar temenni ediyor, kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” şeklinde ifadelerini ekledi.