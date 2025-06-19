İşçiler Altın Hazine İçin Suçlandı

BELÇİKA’DA ALTIN BULAN İNŞAAT İŞÇİLERİ HIRSIZLIKLA SUÇLANIYOR

Belçika’nın Assebroek kentinde, yıkım sırasında eski bir evin gizli bölümünde altın dolu bir çömlek bulan üç inşaat işçisi, hırsızlık suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. 93 yaşındaki bir kadın, altınların sahibi olduğunu öne sürerek işçilerden toplamda 240 bin euro tazminat talep ediyor.

EVDEN ALTIN ÇIKTI

2018 yılında taşınan yaşlı kadının evinin, 2019’un sonlarında yıkımına karar verildi. Yeni sahip tarafından görevlendirilen 46 yaşındaki F.M. ve ona yardım eden 46 yaşındaki T.D. ile 50 yaşındaki P.K., evin bodrumunda gizli bir bölmeye rastladı. Zeminin kırılması sonucunda ortaya çıkan alanda, içerisinde Güney Afrika’ya ait Krugerrandlar ve 50 Belçika ECU’su barındıran bir çömlek bulundu. İddialara göre işçiler, bu değerli hazinenin sahibini araştırmak yerine altınları kendi aralarında paylaştı. F.M.’nin Anvers’te 67 altın parayı satarak 52 bin euro, T.D.’nin ise yaklaşık 30 bin euro kazandığı belirtildi. P.K.’nın sadece bir parça altın aldığı ifade edildi. Tek altın alan işçi, evde mücevher bulduklarını komşularına anlatınca olay, eski ev sahibinin çocuklarına ulaştı. Yaşlı kadının, altınları unuttuğu belirtiliyor.

TÜMŞEYEVİ TAZMİNAT TALEBİ

2020 yılında yaşlı kadının ailesi, durumu savcılığa iletti. Kadın, işçilerden toplam 240 bin euro tazminat talep etti. Brugge mahkemesinde devam eden davada, savcılık işçilerin “hırsızlık” suçu işlediğini savunurken, savunma bunu “buluntu” olarak nitelendiriyor. Sanıkların avukatları, altınların sadece tesadüfen bulunduğunu ve kötü niyetle hareket etmediklerini belirtiyor. P.K.’nin avukatı, eski ev sahibinin artık mülk sahibi olmadığını ve dolayısıyla tazminat davasının reddedilmesi gerektiğini ifade etti. Belçika Medeni Kanunu’na atıfta bulunarak, bu tür buluntuların hem taşınmaz sahibine hem de bulan kişiye ait olabileceğini vurguladı.

HUKUKİ SÜRECİN SONUCU MERAKLA BEKLENİYOR

Henüz karar verilmeyen davanın sonucu, yalnızca üç işçinin geleceğini değil, aynı zamanda “buluntu nedir, hırsızlık nedir?” sorularına da yanıt vermiş olacak. Belçika kamuoyu, 240 bin euroluk altın hazineyle ilgili nihai kararı merakla bekliyor.