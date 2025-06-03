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İşçiler Aylardır Maaş Alamıyor

MAAŞLARINI ALAMAYAN İŞÇİLER

Elazığ’ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Eti Gümüş Maden işletmesinde çalışan işçiler, uzun süredir maaşlarını alamadıklarını belirtiyor. 100’den fazla işçi, maaşların ödenmemesi nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini ve birçok mesai arkadaşlarının işten atıldığını ya da ücretsiz izne çıkarıldığını ifade ediyor.

İŞÇİLERİN DERTLERİ

İşçilerden biri olan Fazlı Ünal, 2020 yılından beri SSS Yıldızlar Holding bünyesindeki Eti Gümüş fabrikasında çalıştığını aktardı. Ünal, “Son 7 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. SSS Yıldızlar Holding hakkımızı bir türlü vermiyor. Hakkımızı vermedikleri gibi, ‘Gidin mahkemeye verin, gücünüz yetiyorsa alın’ gibi sözler duyuyoruz. Hem işçileri hem de memleketimizi sömürmekten başka bir şey yapmıyorlar. Hakkımızı nasıl alacağız, nasıl savunacağız onu da bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

MAĞDURİYETLER HIZLA ARTMAKTADIR

Bir başka işçi olan Arslan Hasan, “Ben de SSS Yıldızlar Holding’de çalışıyordum. Laboratuvar vardiya sorumlusuyum. 7 aydır maaş almamışız, mağduruz. Madem çıkartıyorlarsa, kapatıyorlarsa tazminatlarımızı versinler. Gerçi 6 yıllık tazminatım vardı, onu da mahkemeyi kazandığım halde alamadım. Benim gibi birçok mağdur var. İlçede esnaf, vatandaşlar perişan durumda” diyerek sıkıntılarını paylaştı.

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