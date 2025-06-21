İşçiler Çöp Yığınlarını Protesto Ediyor

İŞ BIRAKMA EYLEMİ VE ÇÖPLÜK PROBLEMİ

Buca Belediyesi’nde görevli DİSK’e bağlı Genel İş’e üye bazı çalışanlar, ortalama olarak kişi başı 150 bin lira maaş alacakları nedeniyle 18 Haziran’da iş bıraktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, daha önce işçilerle bir araya geldi fakat bu görüşmelerden herhangi bir uzlaşma çıkmadı. Grevin 4’üncü gününde, ilçenin belirli noktalarında çöplerin toplanmaması sonucu çöp yığınları meydana geldi. Biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarak vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYETLER

Buca’da yaşayan tekstil atölyesi sahibi Kerem Öncel (27), “Öğrenciliğim de burada geçti. 10 yıldır Buca’da yaşıyorum. 2 ayda bir sürekli bu çöp yığınları oluyor. Maaş alamadıkları gibi çeşitli nedenler sunuyorlar. İnanmıyorum. Bence keyfi bir durum. Tanıdığım işçiler de var, kart basıp işe gitmiyorlar. Rezillik. Benim de dükkanımın önünde bir ton atık duruyor ve bunlar tekstil atığı. Tutuşsa söndüremezler.” ifadelerini kullandı.

Biriken çöpler nedeniyle kötü kokuların yayıldığını belirten kuş yemi satan Zekiye Demir (68) ise “Koskoca İzmir’in göbeğinde böyle pislik olur mu? Ayıp. Çöpler bir an önce toplanmalı.” şeklinde konuştu. Bu durum, Buca’da yaşayanların günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyor ve vatandaşlar çözüm bekliyor.