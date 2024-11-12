İşçiler Geri Mıntıka Sistemiyle Greve Gitti

GREVE GİDEN MALTEPE BELEDİYESİ İŞÇİLERİ

Maltepe Belediyesi işçileri, belediye yönetimiyle yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde talep ettikleri günlük bin 950 liralık brüt ücreti elde edemediği için greve çıktı. Geçtiğimiz Pazar günü alınan grev kararı sonrasında ilçede, çöp toplama işlemlerinin durmasıyla birlikte çöp yığınlarının oluştuğu gözlemlendi. İşçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle özellikle halk pazarlarının kurulduğu sokaklarda ve konteynerlerde yoğun çöp birikintileri meydana geldi.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETTE BULUNUYOR

Toplanmayan çöpler ve oluşan kötü kokulardan dolayı vatandaşlar rahatsızlık duyuyor. Maltepe Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde sendika, işçiler için günlük bin 950 lira brüt ücret talep ederken, belediye yönetimi ise işçilere günlük bin 430 lira brüt ücret önerdi. Bu anlaşmazlık grev kararını doğurdu ve çözüm arayışları devam ediyor.