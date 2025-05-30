İşçiler Grevde, Anlaşmazlık Devam Ediyor

GREVE DEVAM EDİYORLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecindeki sorunlar nedeniyle başlatılan grevin ikinci gününde işçiler, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Sloganlar eşliğinde Konak Meydanı ve çevresinden Fevzi Paşa Bulvarı’na yürüyen işçiler, burada kısa bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Yürüyüşlerine devam eden işçiler, belediyenin hollerinin bulunduğu Kültürpark’a geçerek, açıklama yapacakları Gündoğdu Meydanı’na yöneldi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi, işçilerin 90-100 bin talep ettiğini söylemiş. Bu alanda tekrar söylüyorum: O zaman biz 80 bin TL’ye imza atarız” dedi. DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül de, “Biz bundan 5,5 ay önce toplu sözleşme masasına oturduğumuzda ‘Gelin bu işi masada çözelim, aksi halde sokaklarda olacağız’ dedik. İzmir bizim, İzmir’in vatandaşı da biziz. Bizlere bu sefalet ücreti verenleri getirenler de biziz. Biz İzmirliyiz, İzmir’e sahip çıkan emekçileriz. Biz fazla bir hak istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. İki gündür, üzülerek izliyoruz. İzmir halkı mağdur, iki gündür çile çekiyor” ifadelerini kullandı.

TALEPLERE CEVAP YOK

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, 150 gündür sözleşmeyi masada bitirmek için tüm gayretlerini sarf ettiklerini belirterek, “Ücret taleplerimize ilişkin nedenleri kendilerine anlattık ama her defasında bize kulaklarını tıkadılar” şeklinde konuştu. DİSK/Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise “Alnımız ak, başımız dik. Grevimizin ikinci gününde onurlu mücadelemizi sürdürüyoruz. Güvenlik emekçilerine yapılanlar, bu süreçteki tavırlar asla kabul edilemez. Bu kente sorumluluğumuzu akıttığımız alın terimizle yerine getiriyoruz” dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: “TİS görüşmelerinde dün ne yazık ki bir uzlaşmaya varılamadı. Uzlaşma için yapabileceğimiz özveriyi gösterdik ve elimizden geleni yapmaya hazırız. Şartlarımızı son sınırına kadar zorluyoruz. Biz anlayış ve uzlaşı beklerken, sendika yöneticilerinin bir taraftan işçilere ve basına yanlış bilgiler aktardığını, diğer taraftan sokaklarda güç gösterisi ortaya koyma peşinde olduğunu üzülerek izliyoruz. Sendika uzlaşmaz tutumundan vazgeçmeli. Bu grev bitmeli. Gelişmelere göre teklifimizin detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız.”

Haber: Yağmur ÖNGÜN / İZMİR