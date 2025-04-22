İşçiler, Kule Vinçle Bayrak Açtı

İNŞAAT İŞÇİLERİNDEN ANLAMLI KUTLAMA

Karabük’te, okul inşaatında görevli olan işçiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan öğrencilere destek vermek için kule vinçle Türk bayrağı açtı. Soğuksu Mahallesi’nde yer alan Şehit Adem Yavru İlkokulu’ndaki kutlamalar, inşaat çalışanlarının gerçekleştirdiği bu anlamlı sürprizle renklendi.

KUTLAMA COŞKUSU ARTTI

Inşaat sahasında çalışan işçiler, bayrağı vinçle yükselterek, coşkuyla dolu olan okul bahçesindeki öğrencilere katıldı. Bayrağın dalgalanması, öğrencilerde büyük bir sevinç oluşturdu ve kutlamanın neşesine neşe kattı.