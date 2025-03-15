İşçiler Sobanın Yangın Çıkardığına İnanmadı

YANGININ NEDENİNDEN ŞÜPHE DOLU SOHBET

Burdur’da işçilerin kaldığı evde, yanar durumdaki sobadan kaynaklanan bir yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın saat 22.00 civarında, Pazar Mahallesi Kadayıfcı Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil bir evde gerçekleşti. Aldığı bilgilere göre, işçiler kaldıkları evde sobayı yaktıktan sonra dışarı çıkmıştı. Yanar vaziyette bırakılan sobanın bacasının tutuşmasıyla alevler, evin kapısına asılı bezlerin üstüne düştü ve yangına neden oldu.

ÇEVREDEKİLERİN GÜLDÜREN SOHBETİ

Evin içindeki alevleri gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek itfaiye ve polis ekiplerini olay yerine çağırdı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra eve geri dönen işçilere, yangının sobadan çıktığını ve alevlerin evin kapısındaki bezlere düştüğünü açıklayan itfaiye çavuşuyla işçiler arasında geçen diyalog, çevredekileri gülümsetti. Yangın sonucunda evde ancak maddi hasar oluştu.