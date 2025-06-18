İşçiler Zam Teklifine Karşı Çıktı.

İŞÇİLER ANITPARK’TA TOPLANDI

İlk altı ay için yüzde 16, ikinci altı ay içinse yüzde 8 zam önerisini reddeden işçiler, Ankara’daki Anıtpark’ta bir araya geldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme, 34 farklı işçi sendikasına bağlı işçiler katılım gösterdi. İşçiler, Anıtpark’tan milletvekilliğinin önüne kadar sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Anıtpark’taki eylemde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı. Atalay, “Kamuda çalışan işçi, asgari ücretin bir miktar üzerinde ücret alıyor. Ortalama maaş 35 bin lira. Deniz altı yapımı, uçak üretimi, iletişim ve enerji gibi sektörlerde görev alıyorsunuz, ama aldığınız maaş 35 bin lira. Ben emekçiyim. Siz de emekçisiniz. Eğer bu işçinin sorunlarını dile getirmezsem, çözüm bulmak için mücadele etmezsem, hem Allah hem de halk bizden hesap sorar. Emeklilerin durumunu biliyorum. Asgari ücretin durumu ortada. Ama gündem bugün o değil. Gündem, kamu sözleşmesi” dedi.

GELECEK EYLEM PLANI

Atalay, ayrıca, “Türk-İş Başkanı, bu ülkede herhangi bir problem olduğunda cevap vermek zorundadır. Geçen Cuma’dan bu yana Gazze ve İran’da katliamlar yaşanıyor. Bazı kişiler ‘Bizi ilgilendirmiyor,’ diyor. Ancak unutmayın, vatan olmadan hiçbir şey mühim değil. Her şey bizim için önemlidir. Hem emek, hem savaş gibi konular bizleri bağlıyor. Şu anda burada hepsi kalıyor. Yarın koordinasyon kurulu toplanacak ve önümüzdeki haftalara dair eylem planını açıklayacak. Herkes bu planda harfiyen uyum sağlayacak. Sonrasında grev kararı alacağız” ifadelerini kullandı. Atalay’ın konuşmasının ardından kalabalık grubu dağıldı.