İşçilere 2025 İlaveleri Tarihleri Belli

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ TARİHLERİ BELİRLENDİ

Kamu işçileri için 2025 yılı ilave tediye ödemeleriyle ilgili tarihler netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı kurumlarda görev yapan işçiler ilave tediye ödemelerinin birinci kısmını Kurban Bayramı arifesinde alacak, ikinci kısmı ise yılın sonunda ödenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 6772 sayılı kanun kapsamında bulunan işçiler, bu kanunun 3’üncü maddesine dayanarak 2025 yılı için planlanan ilave tediye ödemelerinin ilk yarısını 2 Haziran tarihinde, diğer yarısını ise 17 Aralık’ta alacak.