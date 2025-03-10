Isco Beşiktaş’a Transfer Olacak Mı?

Kötü BİR SEZON GEÇİREN BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Kötü bir sezon sürecinden geçen Beşiktaş, gelecek sezonda şampiyonluk mücadelesinde yer almak amacıyla transfer çalışmalarına hızlıca giriş yaptı. Siyah-beyazlı ekip için İspanya’dan ilginç bir transfer iddiası gündeme geldi. “Isco Beşiktaş’a gelecek mi?”

İspanyol Yıldız İçin Teklif Hazır

El Nacional’de yayımlanan haberlere göre, Beşiktaş, Real Betis forması giyen Isco’yu kadrosuna katmayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcuya Real Betis’te aldığı maaşın tam iki katını önermesi düşünüldüğü belirtildi. Capology verilerine göre, deneyimli oyuncunun İspanya’daki yıllık net ücreti 3 milyon euro seviyesinde. Ancak, Real Betis’in takımın önemli bir parçası olan Isco’yu bırakmaya istekli olmadığı ifade ediliyor.

Mali Şartlar ve Performans Analizi

Haberde, İspanyol kulübünün, Beşiktaş’ın sunduğu mali olanaklar karşısında Isco’yu takımda tutma konusunda zorluk yaşayabileceği vurgulanıyor. Isco, bu sezon Real Betis formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmaya çıktı. İspanyol orta saha, bu mücadelelerde 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiliyor. 2027 yılına kadar Real Betis ile sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.