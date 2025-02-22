İşe Giderken Vuruldu: Kan Davası Şüphesi

Olayın Gelişimi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, evden eve taşımacılık yapan evli ve iki çocuk babası Rafet Çeledir, işe gitmek için evden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Aslen Karslı olan Çeledir, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı ve kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaşam Mücadelesi Sonlandı

Polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Çeledir, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, Çeledir yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkmakta. Polis, Çeledir’in kan davası nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceğini değerlendiriyor ve bu doğrultuda şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Soruşturma Derinleşiyor

Turgutlu’da iki yıldır yaşayan Rafet Çeledir’in ağabeyi ve yeğeni hakkında bilgi edinildi. Öğrenilenlere göre, Çeledir’in ağabeyi ve yeğeni, Kars’ın Digor ilçesinde iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle bir süredir cezaevinde yatıyor. Olayla ilgili soruşturma hızla büyümekte ve detaylar gün yüzüne çıkmakta.