İsfahan, 2025 Asya Turizm Başkenti

İsfahan’IN YENİ BAŞARISI

İran’ın İsfahan kenti, Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) tarafından “2025 yılı Asya Turizm Başkenti” olarak seçildi. İsfahan Belediye Başkanı Ali Kasımzade, bu liderliğin şehre önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Şehir, her yaştan ve farklı sosyal kesimden insanlar için çekici bir destinasyon olma niteliğini taşıyor.

TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER

Kasımzade, İsfahan’ın tarihi, sanatsal ve kültürel yönlerinin tanıtılmasının önemli olduğunu vurguluyor. “Siyasi ve sosyal mesafeler nedeniyle yeni nesil dünya için İsfahan hala bilinmeyen bir şehir olabilir. Bu fırsatı değerlendirerek İsfahan’ı yeniden uluslararası turizm rotasına dahil etmeliyiz,” sözleriyle bu konudaki kararlılığı ifade ediyor.

TURİZM PROGRAMLARI

İranlı yetkili, İsfahan Belediyesi olarak Asya şehirlerinin vatandaşları için turizm turları ve kamu diplomasisi kapsamında çeşitli programlar düzenlemeyi planladıklarını aktarıyor. Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF), 2007 yılında “Asyalı vatandaşlara daha iyi bir yaşam için entegrasyon” amacıyla kurulmuş ve Asya’daki kentler ve yerel yönetimlerin işbirliğini güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor.