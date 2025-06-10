İsg Bayram Yoğunluğu Sorunsuz Yönetildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Kurban Bayramı süresince büyük bir yoğunluk yaşadı. 5 gün içerisinde toplam 701 bin 178 yolcuya hizmet veren havalimanı, bu süre zarfında 3 bin 895 uçuş gerçekleştirdi. Türkiye’de yolcu sayısı bakımından ikinci en büyük havalimanı olan İSG, 5-9 Haziran tarihleri arasında muazzam bir performans sergiledi. İç hatlarda 316 bin 477, dış hatlarda ise 384 bin 701 yolcuya ev sahipliği yapıldı.

HIZLI HİZMET VE GÜVENLİ GEÇİŞ

Bayram döneminde yaşanan yoğunluk, İSG’nin terminal işletmecisi ve Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından düzenlenen etkili çalışmalarla yönetildi. Bu sayede yolculara güvenli ve rahat bir seyahat deneyimi sunuldu. 5 Haziran 2025 tarihinde ise 796 yolcu uçağı ile toplamda 820 uçuş gerçekleştirilerek, günlük yolcu sayısında 144 bin 590 ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

ALT YAPI VE ÖNLEMLERLE GÜÇLÜ HAZIRLIK

Sabiha Gökçen Havalimanı, bayram yoğunluğunu en iyi şekilde atlatmak için kapsamlı hazırlıklar yaptı. Güvenlik, temizlik ve operasyon konularında personel sayısını artırdı. E-pasaport bankolarının sayısı giden katında 15, gelen katında ise 19 olacak şekilde toplamda 34’e çıkarıldı. Yolcuların hızlı geçiş yapabilmeleri için 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı. Ek olarak, ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi hizmeti sunulurken, su sebilleriyle de yolculara içme suyu sağlandı. Terminal içindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı. Bu süreçte, yapay zeka dijital asistanı SAVVy, müşteri hizmetleri konularında anlık yanıtlar vererek yolculara yardımcı oldu.