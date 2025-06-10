İSG, Bayramda 701 Bin Yolcu Ağırladı

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI BAYRAM DÖNEMİNDE BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERDİ

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Kurban Bayramı sürecinde 5 gün içerisinde toplamda 701 bin 178 yolcuya hizmet sundu ve 3 bin 895 uçuş gerçekleştirdi. Türkiye’nin yolcu sayısı bakımından ikinci en büyük havalimanı olan İSG, 5-9 Haziran tarihleri arasında bu yoğunluğu başarıyla yönetti. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil noktalarında geçiren vatandaşlar nedeniyle havalimanında iç hatlarda 316 bin 477, dış hatlarda ise 384 bin 701 yolcuya hizmet verildi.

BAYRAMDA GÜVENLİ VE KONFORLU YOLCULUK

İSG terminal işletmecisi ve Meydan Otoritesi HEAŞ, bayram süresince yolculara güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için başarılı bir koordinasyon sağladı. Kurban Bayramı sırasında 5 Haziran 2025 tarihinde 796 yolcu uçağı uçuşu ile toplamda 820 uçuş gerçekleştirildi ve 144 bin 590 yolcu sayısı ile tüm zamanların günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, güçlü altyapısı ve operasyonel kapasitesi ile bayram yoğunluğunda misafirlerin seyahatlerini en rahat şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kapsamlı hazırlıklar yaptı. Operasyon, güvenlik ve temizlik için personel sayısı artırılırken, hızlı geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı da giden katında 15, gelen katında 19 olmak üzere toplamda 34’e çıkarıldı. Yolcuların hızlı girişini sağlamak adına terminaldeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, havalimanında ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi, içme suyu sebilleri ile soğutma sistemi kapasitesinin artırılması gibi hizmetler sağlandı. Bu süreçte yapay zeka dijital asistanı SAVVy, müşteri hizmetleri konularında anlık destek sağlayarak yolculara yardımcı oldu.