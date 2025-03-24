İSG Eğitimi Online Başlıyor

İSG EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile iş birliği içerisinde hazırlanan İSG eğitim protokolünün TESK Toplantı Salonu’nda imzalandığını açıkladı. Protokol, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Palandöken, “İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri artık online sistem üzerinden kolayca tamamlanabilecek. İlinizde, Konfederasyonumuzun resmi internet sitesine girerek 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak.” şeklinde bilgi verdi. Eğitimin tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceğini vurgulayan Palandöken, iş kaybı yaşanmasına veya dükkan kapatmaya gerek kalmayacağını belirtti.

EĞİTİM FİYATLARI ULAŞILABİLİR HALE GELİYOR

Protokol sonrası eğitimlerin ulaşılabilir kılınmasına dikkat çeken Palandöken, “İş sağlığı ve güvenliği belgeleri 8-10 bin lira gibi yüksek fiyatlarla verilirken bazı yerlerde 2-3 bin liraya kadar veriliyor. TESK-ÇASGEM işbirliği ile 250 lira gibi sembolik bir rakama yaptığımız protokol ile esnafımıza ulaşılabilir kılıyoruz.” dedi. Bu sayede daha fazla esnafın yasal yükümlülüklerini yerine getirebileceğini ifade eden Palandöken, başvuruların şu an 5-6 bin kişiyi bulduğunu ve sürecin devam ettiğini duyurdu. Online eğitimlerin, 24 Mart Pazartesi günü başlayacağını belirterek esnafı bu fırsattan yararlanmaya davet etti.

GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI HEDEFİ

ÇASGEM Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçearslan, imzalanan protokolün güvenli bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Gökçearslan, “Tüm çalışanların güvenli iş ortamında devam edebilmesi için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç oldu.” sözlerini dile getirdi. Bakanlığın desteği ile işveren eğitimlerini hazırladıklarını anlatan Gökçearslan, internet erişimi olan her yerden eğitimin tamamlanabileceği bir sistem oluşturduklarını belirtti. “Küçük önlemler ile iş kazalarını engelleyebilmek buradaki temeli.” diyerek yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi.