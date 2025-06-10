İSG, Kurban Bayramı’nda 701 Bin Yolcu Taşıdı

HIZLI YOLCU TAŞIMA RAKAMLARI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Kurban Bayramı sırasında 5 günde toplam 701 bin 178 yolcuya hizmet verdi ve 3 bin 895 uçuş gerçekleştirdi. Türkiye’nin yolcu sayısı bakımından 2’nci büyük havalimanı olan İSG,5-9 Haziran tarihleri arasında büyük bir yoğunluk yaşadı. Bu dönemde iç hatlarda 316 bin 477, dış hatlarda ise 384 bin 701 yolcuya ev sahipliği yapıldı.

REKOR GÜNLÜK UÇUŞ VE YOLCU SAYISI

Kurban Bayramı sürecinde 5 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 796 yolcu uçağının uçuşu, kargo ve diğer uçuşlarla beraber toplamda 820 uçuş gerçekleştirildi. Bu tarihte 144 bin 590 yolcu taşınarak tüm zamanların günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru yenilendi.

ÖNLEMLER VE HAZIRLIKLAR

Sabiha Gökçen Havalimanı, bayram yoğunluğunu sorun çıkmadan atlatmak amacıyla güçlü altyapısı ve operasyonel kapasitesini kullanarak kapsamlı hazırlıklar yaptı. Operasyon, güvenlik ve temizlik konularında ek planlamalar ile personel sayısı artırıldı. E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 olmak üzere toplamda 34’e çıkarıldı, böylece 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlandı.

YENİLİKLER VE HİZMETLER

Yolcuların havalimanına hızlı girişleri için terminaldeki 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı. Ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunulurken, içme suyu temin etmek amacıyla havalimanının çeşitli yerlerine su sebilleri yerleştirildi. Ayrıca, terminalin soğutma sistemi kapasitesi artırıldı. Bu dönemde yapay zeka dijital asistanı SAVVy, müşteri hizmetleri konularında anlık yanıt ve çözümlerle yolculara destek sağladı.