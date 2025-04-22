İşgücü İhtiyacı İmalat Sektöründe

BÜYÜYEN İSTİHDAM POLİTİKALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Araştırma, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlandı ve sonuçlar, imalat sektöründe en yüksek iş gücü ihtiyacının yaşandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, Bakan Işıkhan sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bu kapsamda “Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Görüşmeler ve İş Gücü İhtiyacı

Araştırma sonuçlarına göre, 2 ve üzeri çalışanı olan toplam 86 bin iş yeri ile görüşme gerçekleştirildi. İmalat sektöründeki açık iş oranı 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 seviyesine ulaşmış durumda. İŞKUR’un yayımladığı raporlar, sektörel bazda ihtiyaç duyulan elemanların tespit edilmesine olanak tanıyor ve bu durum yeni istihdam politikalarının şekillenmesine yardımcı oluyor.