İşgücü Yetiştirme Programı’nda 6 bin 343

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMINDAN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı’ndan (NİYEP) bugüne kadar 6 bin 343 kursiyerin yararlandığını ifade etti. Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan NİYEP İşbirliği Protokolü’nün amacının nitelikli iş gücü yetiştirmek, işsizlik oranını azaltmak ve istihdamı artırmak olduğunu belirtti. Ayrıca, programın 23 Eylül 2024 tarihinden bugüne kadar bu kadar kişiye ulaşmasını sağladığını aktardı.

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ İHTİYACI

Bakan Işıkhan, “Kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandığımız nitelikli iş gücümüzü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz” dedi. Ayrıca, işverenlerin 6 aylık bir eğitim programı düzenlemeleri durumunda 132 bin 628 TL tutarındaki zaruri giderlerin İŞKUR tarafından karşılanacağını belirtti. Işıkhan, işverenleri bu alandaki çalışmalara destek vermeye ve ihtiyaç duydukları alanda nitelikli personel yetiştirmeye davet etti.