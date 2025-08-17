İshak Kuşu Tedavi Edilip Bırakıldı

YARALI İSHAK KUŞU TEDAVİSİ SONRASINDA DOĞAYA KAVUŞTU

ANKARA’da geçtiğimiz ay bir sokakta yaralı olarak bulunan ve dünya üzerindeki en küçük baykuş türü olarak bilinen ishak kuşu, tedavi sürecinin ardından doğaya geri döndü. Çankaya ilçesindeki Koru Mahallesi’nde, 5 Temmuz tarihinde bir kişi tarafından yaralı ve hareketsiz durumda keşfedilen bu özel kuş, Simurg Kuş Yuvası Derneği’ne götürüldü.

TEDAVİ SÜRECİ VE REHABİLİTASYON

Ağaç dalından düşerek yaralandığı düşünülen ishak kuşu, 15 santimetre uzunluğunda ve 79,3 gram ağırlığında. Kuş, veteriner hekim gözetiminde kapsamlı bir tedavi sürecine alındı. Uygulanan medikal tedavi sayesinde sağlığına kavuşan ishak kuşu, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanına bırakıldı.