İshak Öztürk İçin Arama Başlatıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sultangazi’deki Mimar Sinan Kent Ormanı’nda, öğle saatlerinden bu yana kaybolan demans hastası İshak Öztürk’ü bulmak amacıyla arama çalışmaları yürütülüyor. Bağcılar’da ikamet eden İshak Öztürk’ten, öğle saatlerinden itibaren haber alınamadığı için yakınları durumu yetkililere bildirdi.

SON SİNYAL ORMANDAN ALINDI

İshak Öztürk’ün yanında bulundurduğu cep telefonundan, en son sinyalin Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı’nda geldiği belirlendi. Bu gelişme üzerine, Sultangazi Belediyesi’ne bağlı Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) bölgeye yönlendirildi. Ekipler, İshak Öztürk’e ulaşmak için ormandaki arama faaliyetlerine devam ediyor.